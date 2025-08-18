Kayserispor-Galatasaray Bilet Fiyatları Açıklandı

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında gerçekleşecek Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü, 24 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 TL arasında belirliyor. Kulüpten yapılan açıklamada; “Haydi Kayseri Şehrin Kalbi’nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur” denildi.

TRİBÜN BİLET FİYATLARI

Kayserispor-Galatasaray karşılaşması için tribün bilet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 4 bin 38 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 538 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 538 TL

Batı Üst tribün bilet fiyatı: 5 bin 38 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı: 6 bin 38 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL