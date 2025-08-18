Kayserispor-Galatasaray Bilet Fiyatları Açıklandı

AÇIKLAMALAR YAPILDI
Süper Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında gerçekleşecek Kayserispor-Galatasaray mücadelesinin bilet fiyatları açıklandı. Kayserispor Kulübü, 24 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL ile 6 bin 38 TL arasında belirliyor. Kulüpten yapılan açıklamada; “Haydi Kayseri Şehrin Kalbi’nde buluşuyoruz. Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından satışa sunulmuştur” denildi.
TRİBÜN BİLET FİYATLARI
Kayserispor-Galatasaray karşılaşması için tribün bilet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 3 bin 38 TL
Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 4 bin 38 TL
Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 538 TL
Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 538 TL
Batı Üst tribün bilet fiyatı: 5 bin 38 TL
Batı balkon tribün bilet fiyatı: 6 bin 38 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL