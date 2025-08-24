Haberler

Kayserispor, Galatasaray’la Eşit Kaldı

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, ev sahibi olarak Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin başlama düdüğünden sonra ilk 15 dakika, her iki takımın gol atağına geçemediği bir şekilde golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇIN İLK DAKİKALARI

Maçta takımlar, soğukkanlı ve dikkatli bir oyun sergiliyor. Kayserispor, ev sahibi avantajını kullanarak Galatasaray’a karşı bir üstünlük sağlama çabasında. karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları Ödülleri Verildi

Çanakkale Zafer Kupası etabında düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi anlar yaşandı.
Sındırgı’da 4,8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

