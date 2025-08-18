Kayserispor Galatasaray Maçı 24 Ağustos

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre, bu kritik karşılaşma 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da oynanacak.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Dev maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ya da dijital platformlar üzerinden şifreli yayınla takip edebiliyor.

TAKIMLARIN HEDEFİ

Her iki takım da bu maçtan galip gelmek için sahaya çıkacak. Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde sezona güçlü bir başlangıç yaparken, Kayserispor ise sürpriz bir sonuçla taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.