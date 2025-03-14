Kayserispor Gaziantep FK İle 10. Kez Karşılaşacak

MAÇIN TARİHİ VE GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde onuncu kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 28. haftasında bu iki ekip mücadele edecek. Şu ana dek iki takım, Süper Lig’de dokuz kez bir araya geldi. Bu karşılaşmalarda, bir maç hükmen sonuç almakla birlikte, Kayserispor 3 galibiyet elde etti. Gaziantep FK ise 1 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise berabere tamamlandı.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Gaziantep’te gerçekleştirilen 4 maçta, her iki ekip birer galibiyet alırken, 2 maçta da sonuç berabere tamamlandı. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan müsabaka 2-2 sona erdi. Geçen sezon Gaziantep’te oynanan maç ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki önceki mücadelelerin sonuçları ise şu şekilde: 2020/2021 sezonunda Gaziantep FK-Kayserispor 2-1; Kayserispor-Gaziantep FK 0-0; 2021/2022 sezonunda Kayserispor-Gaziantep FK 0-0; Gaziantep FK-Kayserispor 1-1; 2022/2023 sezonunda Gaziantep FK-Kayserispor 1-2; Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H); 2023/2024 sezonunda Kayserispor-Gaziantep FK 2-0; Gaziantep FK-Kayserispor 1-1; 2024/2025 sezonunda Kayserispor-Gaziantep FK 2-2.