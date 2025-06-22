Kayserispor, GİSDOL ile anlaşma sağladı

Kayserispor’da, teknik direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin sona ermesinin ardından, 2 yıllık bir anlaşmaya varılan Alman teknik direktör Markus Gisdol için imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Markus Gisdol, sportif direktör Muhammed Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Nurettin Açıkalın, Kayserispor’un hedeflediği gibi sağlıklı bir şekilde limana ulaştığını belirterek, “Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor gerçekten de sağ salim limana ulaşmıştır. Daha önce de belirtmiştim, ligde kalmak asla Kayserispor’un hedefi zaten olamaz. Çok daha iyi seviyelere layık ve başarılı bir süreç yaşayacak. Bu hedefler doğrultusunda bugün ilk adımı atıyoruz. Daha önceden Türkiye’de Süper Lig tecrübesi olan ve kariyerinde önemli başarılar elde eden değerli bir hocamız Kayserispor’da çalışmayı kabul etti ve şehrimize geldi” dedi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Açıkalın, Sergej Jakirovic’e teşekkür ederek, “Geçen yıl Sergej hocamız bizimle son dönemini geçirmişti. Bu yıl planlaması farklı yönde gelişince kendisine saygı gösterdik ve teşekkür ettik. Burada verdiği emekler ve başarılar için daha başarılı ve güzel maçlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GİSDOL’UN HEDEFLERİ

Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri’de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Dün şehre geldiğimde havaalanında sıcak bir karşılama ile karşılaşıldım. Başkan ile Muhammed Bey’le yaptığımız görüşmeler sonunda buraya gelmem ve 2 sene boyunca burada çalışmam konusunda ikna edildim. Bu sezon ve devamındaki sezonda üst seviyede bir takıma geldik. Taraftarımızın stadyuma geldiğinde mutlu olacağı bir Kayserispor oluşturmak istiyoruz. Tesislerimiz yüksek standartlarda ve iyi bir takımla mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Haftaya sezonu açıyoruz ve motivasyonla hazırlık kampımızı geçirip sezona hazırlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAĞ KURMAK ÖNEMLİ

Gisdol, sarı kırmızılı camiaya seslenerek, “Güçlü bağ ve iletişim kurmak önemli. Bu bağı şehirle de kurmak gerekiyor. Benim için tüm şehirle iyi bir bağlantı kurmak çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız, bu sayede şehirle birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. İlerleyen süreçte takımımla buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

BÜTÇE AÇIKLAMALARI

Açıkalın, Jakirovic’in sözleşmesinin feshi sonrası kulübe gelir sağlandığını aktararak, “Teknik adamın ayrılışında sözleşmeye bağlı tazminatlar mevcuttu. Ancak toplamda kulübümüze olumlu bir katkı sağladı. Kamp çalışmalarımız başlıyor, sportif direktörümüzle birlikte eksiklerimizi gözlemleyeceğiz ve bütçemiz doğrultusunda gereken transferleri yapacağız” diye konuştu.

TRANSFER DURUMU

Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili soruya Başkan Açıkalın, “Şu an 9-10 civarında dosyamız var, muhataplarıyla karşılıklı anlaşma zemininde ilerliyoruz. İki gün önce İstanbul’dan döndüm ve iki tane dosyayı çözdük. Daha büyük olanlar başka zeminlerde ilerliyor. Planladığımız doğrultuda ilerliyoruz, transfer tahtası konusunda sorun yaşamayacağız. Kayserispor mütevazi bir bütçeye sahip. Toplam bütçemizin tahmini 15 milyon Euro olması gerekir. Bu bütçeyi oluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz” cevabını verdi.

KURUMSALLAŞMA ADIMLARI

Sportif Direktör Muhammed Türkmen, 5.5 aylık süreçte kurumsallaşma adına önemli adımlar atıldığını belirterek, “Yeni bir sayfa açtık ve başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Transfer, sadece oyuncu almak değil, kulübün sürdürülebilirliği için yapı kurmak anlamına geliyor. Kulübün dengeleri doğrultusunda en doğru kararları vereceğiz. Kayserispor’da oynamak isteyen pek çok futbolcu bulunuyor. Bu nedenle Kayserispor’un menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.