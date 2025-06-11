Kayserispor, Gisdol İle Anlaştı

KAYSERİSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BELİRLEDİ

Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Almanya kökenli teknik adamla birlikte çalışmaya başlayacak.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi. Gisdol’un takıma katılmasıyla beraber Kayserispor, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.