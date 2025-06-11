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Kayserispor, Gisdol İle Anlaştı

KAYSERİSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdiğini açıkladı. Süper Lig ekibi, daha önce teknik direktörlük görevini üstlenen Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıktan sonra, Samsunspor’da da görev almış olan Gisdol ile anlaştı.

Sarı kırmızı takım, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Markus Gisdol Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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