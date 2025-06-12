Kayserispor, Gisdol’la Anlaştı. Heyecanlı

MARKUS GISDOL KAYSERİSPOR’DA HEYECANLI

Kayserispor, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Markus Gisdol ile yola çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu önemli gelişmeyi duyururken, sosyal medya hesabında “Hoş Geldin Markus Gisdol” notu ile bu başarılı teknik adamın kulübe katıldığını açıkladı.

GISDOL, YENİ SEZON İÇİN HEYECANLI

Açıklamanın ardından Gisdol, Kayserispor camiasına bir mesaj gönderdi. 56 yaşındaki teknik direktör, kısa bir video ile heyecanını dile getirerek, “Kayserispor ailesinde olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Gelecek sezon sizinle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere” sözlerini kullandı. Gisdol, takımın yeni sezonuna birlikte başlamak için sabırsızlandığını ifade ediyor.