Kayserispor, Gökhan Sazdağı’nı Beşiktaş’a Gönderdi

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, “Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!” açıklamasını yaptı.

TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş, 30 yaşındaki sağ bek için Kayserispor ile 1,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Futbol kariyerinde Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giymiş olan Gökhan Sazdağı, ayrıca Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da mücadele etti. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca toplam 354 maça çıkarak 43 gol ve 39 asist kaydetti.

ÖNEMLİ

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatrosu İle Eğleniyor

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yeni sezona 'Kurşun Askerin Utancı' adlı çocuk oyunu ile başladı. Yönetmen Serpil Başak’ın önderliğindeki oyun, büyük beğeni topluyor.
Eskişehir’de Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltında

Eskişehir'de bir adamın eşine sokakta defalarca yumruk atması ve geçmişte şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Kadın muhtar, bu duruma karşı çıkarken şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

