Kayserispor, Gökhan Sazdağı’nı Beşiktaş’a Gönderdi

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’a transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, “Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı’nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!” açıklamasını yaptı.

TRANSFER DETAYLARI

Beşiktaş, 30 yaşındaki sağ bek için Kayserispor ile 1,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Futbol kariyerinde Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giymiş olan Gökhan Sazdağı, ayrıca Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da mücadele etti. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca toplam 354 maça çıkarak 43 gol ve 39 asist kaydetti.