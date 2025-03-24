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Kayserispor-Hatayspor Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Kayserispor ile Hatayspor arasında gerçekleştirilmesi planlanan Süper Lig maçı için bilet fiyatları belirlendi ve satışa sunuldu. Sarı Kırmızılı kulüp, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Hatayspor maçına dair bilet fiyatlarını açıkladı.

MAÇIN BİLET FİYATLARI

28 Mart Cuma günü düzenlenecek olan Kayserispor-Hatayspor maçına ait bilet fiyatları ise şu şekilde sıralandı: Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL, Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 100 TL, Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL, Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 200 TL, Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 200 TL, Batı Alt Tribün bileti: 200 TL, Batı Balkon tribün bileti: 250 TL ve Misafir Tribün bilet fiyatı: 130 TL.

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