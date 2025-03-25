Kayserispor, Hatayspor Maçından Galibiyet İstiyor

HATAYSPOR MAÇI ÖNEMLİ

Kayserispor, 29. haftada sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde kalma mücadelesi verirken, taraftarının desteği ile 3 puanı kazanmayı umuyor. Son olarak Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup olan Kayserispor, Hatayspor’u yenerek yeniden ivme kazanmak istiyor.

KAPTAN GÖKHAN’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, galibiyet için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Gökhan, “Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Cuma mesaisi kolay olmayacak ama maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak hedefindeyiz” ifadelerini kullandı. Bu maç, Kayserispor’un kümede kalma hedefi açısından büyük bir önem taşıyor.