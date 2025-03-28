Kayserispor, Hatayspor’u 5-0 Mağlup Etti

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 29. haftasında, Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor, zorlu bir karşılaşma için sahada buluştu. Bellona Kayserispor, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak rakibini 5-0’lık farklı bir skorla mağlup etti.

GOLLERİN DAĞILIMI

Karşılaşmada Bellona Kayserispor’un gollerini atan isimler dikkat çekti. 3. dakikada Karimi’nin ilk golüyle başlayan Kayserispor, 37. dakikada Bahoken ile skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıda 59’da Ramazan Civelek, 69’da Nazon ve 89’da Talha ile göz dolduran bir performans sergileyerek ipi göğüsledi.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonuç sonrasında Bellona Kayserispor ligde 30 puanla 16. sırada yer alırken, Atakaş Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada kalmaya devam ediyor. Takımların durumu, ligdeki zorlu rekabeti de gözler önüne seriyor.