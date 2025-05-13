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Kayserispor İç Saha Maçalında 7 Galibiyet

İÇ SAHA GALİBİYET REKORU KIRILDI

Kayserispor, Süper Lig’deki en uzun iç saha galibiyet serisini bu sezon elde ediyor. Sarı kırmızılı ekip, son 7 iç saha maçını kazanarak kendi rekorunu kırdı. 2005-2006 sezonunda üst üste 6 iç saha maçı kazanan Kayserispor, bu sezon peş peşe kazandığı 7 iç saha maçıyla dikkat çekiyor. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında sahasında oynadığı toplam 8 maçta 7 galibiyet elde eden sarı kırmızılı takım, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

KAÇ PUAN KAZANDILAR?

Kayserispor, Trabzonspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 iç saha maçı sonucunda toplamda 21 puan elde etmeyi başardı. Bu performans, takımın ligdeki hedefleri açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Kayserispor’un 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında sahasında oynadığı maçlar ve sonuçları ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0,

Kayserispor-Konyaspor 3-2,

Kayserispor-Göztepe 1-0,

Kayserispor-Başakşehir 3-1,

Kayserispor-Hatayspor 5-0,

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0,

Kayserispor-Rizespor 1-0,

Kayserispor-Antalyaspor 3-1.

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