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KAYSERİSPOR ile HULL CITY Anlaştı

TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKIROVIC HULL CITY İLE ANLAŞTI

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Boşnak kökenli Hırvat teknik adamın, Samsunspor maçı sonrasında Kayserispor’a veda edeceği bilgisi edinildi. Jakirovic, Kayserispor’da görev aldığı süre boyunca ligin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

JAKIROVIC’İN KAYSERİSPOR’DA GEÇİRDİĞİ DÖNEM

Sergej Jakirovic, Kayserispor ile 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakaladı. Bu performansıyla birlikte sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli bir rol üstlendi. Jakirovic’in Kayserispor’daki döneminin ardından Hull City’deki yeni görevine başlaması bekleniyor.

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