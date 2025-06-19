Kayserispor, İzzet Çelik’i transfer etti

TRANSFERDE İLK ADIM ATILDI

Markus Gisdol yönetimindeki Kayserispor, yeni sezon için ilk dış transferini gerçekleştirmiş durumda. Kulüp, son olarak Adana Demirspor’da forma giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık bir anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu, bonservisi olmadan kadroya katılıyor.

İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de 25 maça çıkmıştı. Başarılı oyuncunun, ilerleyen günlerde Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. İzzet Çelik, transferi gerçekleşmediği için uzun süre 3 büyüklerle anılmıştı.