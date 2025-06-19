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KAYSERİSPOR, İZZET ÇELİK’İ TRANSFER ETTİ

YENİ TRANSFERİYLE KAYSERİSPOR HIZLANDI

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Markus Gisdol’un yönetiminde ilk dış transferini yaptı. Kulüp, daha önce Adana Demirspor’da forma giyen orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu bonservissiz kadrosuna dahil etti.

İZZET ÇELİK’İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig’de 25 karşılaşmaya çıkan İzzet Çelik, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu, kısa süre içinde Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İzzet Çelik’in ismi uzun süredir üç büyük kulüple anılsa da transfer süreci gerçekleşmedi.

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