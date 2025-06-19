Kayserispor, İzzet Çelik ile anlaştı

Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı ve son olarak Adana Demirspor’da mücadele eden İzzet Çelik ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmış oldu.

İZZET ÇELİK’İN PERFORMANSI

İzzet Çelik, 2024-2025 sezonunda Adana Demirspor forması ile Süper Lig’de toplamda 25 maçta sahne aldı. Başarılı genç futbolcu, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere ilerleyen günlerde Kayseri’ye gelmeyi planlıyor. Kayserispor, yeni transferi ile hem orta sahadaki derinliği artırmayı hem de kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.