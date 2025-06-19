Kayserispor, İzzet Çelik ile anlaştı

TRANSFERDE YENİ İMZA
Kayserispor, son transfer hamlesini gerçekleştirdi. Adana Demirspor’da forma giyen İzzet Çelik ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi dış transferdeki ilk adımını atmış oldu.
GENÇ FUTBOLCU KADROYA KATILDI
21 yaşındaki İzzet Çelik, Kayserispor’a bonservis bedeli ödenmeden katıldı. Geçtiğimiz sezon 2024-2025 döneminde Adana Demirspor formasıyla Süper Lig’de toplam 25 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu, önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.