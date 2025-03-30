Kayserispor, Jakirovic ile 8 Maçta 14 Puan

KAYSERİSPOR’UN YENİ DÖNEMİ

Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile birlikte çıktığı 8 maçta 14 puan topladı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, son 8 karşılaşmasında 2 kez kaybederek, 4 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı.

Kayserispor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçı 5-2 kaybettikten sonra, teknik direktör değişikliğine gitti. Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic’in takımın başına getirilmesiyle, Kayserispor oynadığı 8 maçtan 14 puan kazanmayı başardı. Takım, sadece Beşiktaş ve Gaziantep FK’ya mağlup oldu.

MAÇLARIN SONUÇLARI

Jakirovic ile oynanan maçların sonuçları şu şekilde sıralanıyor:

– Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

– Kayserispor-Konyaspor: 3-2

– Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

– Kayserispor-Göztepe: 1-0

– Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

– Kayserispor-Başakşehir: 3-1

– Gaziantep FK-Kayserispor: 1-0

– Kayserispor-Hatayspor: 5-0