Kayserispor Kalecisi Başarı Hedefliyoruz

BAŞARI HEDEFİ

Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayezit, Süper Lig’de sezonu başarılı bir şekilde kapatmak için çalıştıklarını ifade ediyor. “Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. İnşallah kalan maçlarımızdan da gerekli puanları alırız” şeklinde konuşan Bayezit, takım olarak yukarı doğru bir ivme yakalamış durumdalar.

KÜMEDE KALMA ÇABASI

Bilal Bayezit, son 11 maçta 21 puan toplamanın, kümede kalma adına çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. “Kayserispor’u başarıya taşıyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Süper Lig’de kalmak hedefindeyiz” diyor. Son haftalarda gösterdikleri çıkışa dikkat çeken kaleci, kalan maçlardan gerekli puanları toplayarak ligde kalacaklarına inanıyor.

Bayezit ayrıca, Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını kazanarak, bu çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.