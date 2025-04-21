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Kayserispor Kaptanı Gökhan Sazdağı Asist Yaptı

KAPTANIN PARLADIĞI MAÇ

Süper Lig’de yer alan Kayserispor’un kaptanı Gökhan Sazdağı, Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkatleri üstünde topladı. Deplasmanda yapılan mücadelede Kayserispor, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, birçok eksikle sahaya çıkmasına rağmen 1 puanla dönmeyi başardı.

Gökhan Sazdağı, bu kritik karşılaşmada 3 asist yaparak maçın yıldızı oldu. Müsabakanın 7. dakikasında Ramazan Civelek’in, 49. dakikasında Duckens Nazon’un ve 90+4. dakikada Talha Sarıaslan’ın gollerine imza atan Gökhan, gösterdiği başarılı performansla takımının öne çıkmasını sağladı.

Maç sonrasında basın mensuplarına yönelik bir açıklama yapan Gökhan Sazdağı, “Müthiş mücadele, birçok eksiğimiz olmasına rağmen alınan 1 puan altın değerinde. Tebrikler takım” ifadelerini kullandı. Kayserispor, kaptanlarının sergilediği performansla bu zorlu maçtan umutla ayrıldı.

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