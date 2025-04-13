Kayserispor Kasımpaşa Maçı Pazar 16.00

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa, önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirecek.

YER VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanarak sporseverlerin takibine sunulacak.

TAKIM KADROLARI

Kayserispor’un kadrosu şu şekildedir: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken.

Kasımpaşa ise şu oyuncularla sahada olacak: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

Bu önemli karşılaşma öncesinde taraftarların, “Kayserispor – Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme linki var mı?” gibi sorulara yanıt aramaları ise oldukça normal. Maçın detayları ve gelişmeler merak ediliyor.