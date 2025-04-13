Haberler

Kayserispor Kasımpaşa Maçı Pazar 16.00

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa, önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirecek.

YER VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanarak sporseverlerin takibine sunulacak.

TAKIM KADROLARI

Kayserispor’un kadrosu şu şekildedir: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken.

Kasımpaşa ise şu oyuncularla sahada olacak: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

Bu önemli karşılaşma öncesinde taraftarların, “Kayserispor – Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme linki var mı?” gibi sorulara yanıt aramaları ise oldukça normal. Maçın detayları ve gelişmeler merak ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gaziantep FK – Hatayspor Maçı Canlı

Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligde kalma mücadelesi dikkat çekiyor. Maçın saati, yayın kanalı ve canlı izleme linki gibi detaylar merak ediliyor. Canlı skor takibi için bağlantı mevcut.
Haberler

Konyaaltı Sahili’nde Bir Adam Daldı

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren ve hayatını kaybeden bir erkeğin kimliği henüz tespit edilemedi. Olay sonrası cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.