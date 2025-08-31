Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 berabere

KAYSERİSPOR’UN DEPLASMANDAKİ MAÇI

Kayserispor, dün oynadığı karşılaşmada Kocaelispor ile 1-1 beraberlik elde etti. Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 4. haftasını 1 puanla kapatmış oldu. Deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, ilk yarısı golsüz geçen zorlu 90 dakikanın ikinci yarısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan Kayserispor, bu sonuçla haftayı 1 puanla tamamladı. Ligin 5. haftasında milli aranın ardından evinde Göztepe’yi konuk edecek. Geride kalan 4. hafta sonunda 3 maça çıkan sarı kırmızılılar, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda sadece 2 puan toplayabildi.