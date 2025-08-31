Haberler

Kayserispor, Kocaelispor ile 1-1 berabere

KAYSERİSPOR’UN DEPLASMANDAKİ MAÇI

Kayserispor, dün oynadığı karşılaşmada Kocaelispor ile 1-1 beraberlik elde etti. Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 4. haftasını 1 puanla kapatmış oldu. Deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, ilk yarısı golsüz geçen zorlu 90 dakikanın ikinci yarısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan Kayserispor, bu sonuçla haftayı 1 puanla tamamladı. Ligin 5. haftasında milli aranın ardından evinde Göztepe’yi konuk edecek. Geride kalan 4. hafta sonunda 3 maça çıkan sarı kırmızılılar, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplamda sadece 2 puan toplayabildi.

Haberler

Binance, Meksika’da Fintech Ekosistemi Kuruyor

Binance, Meksika'da Medá adlı yeni bir varlık oluşturduğunu ve Latin Amerika'ya 53 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu platform, peso işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Haberler

İstanbul’da Su Kesintisi Yaşanıyor

Kadıköy'de 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek su kesintisiyle ilgili İSKİ bilgilendirmede bulundu. Kesintinin sona ereceği tarih ve saat ise açıklandı.

