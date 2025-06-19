Kayserispor Kombine Biletleri Açıklandı

Kayserispor, Süper Lig 2025-2026 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını açıkladı. Kulüp, 2025-2026 sezonunda kombine bilet satışlarının başlayacağını duyurdu. 23-29 Haziran tarihlerinde geçtiğimiz sezon kombine sahibi olan taraftarlara öncelikli satış yapılacak. Yeni sezonda kombine fiyatları 3 bin 500 TL ile 18 bin TL arasında değişiyor.

KOMBİNE YENİLEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun 2025-2026 futbol sezonunda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 23 Haziran 2025 Pazartesi 11:00’da başlıyor. 2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar, kombine yenileme döneminde 23 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında kendi koltuklarını yüzde 20 indirimli olarak satın alabileceklerdir” denildi.

KOMBİNE FİYATLARI

Kayserispor kombine fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

– Güney Alt (Tüm Bloklar): 3 bin 500 TL

– Doğu Üst (J-K-L Bloklar): 5 bin 000 TL

– Doğu Alt (A-B-F-G): 5 bin 600 TL

– Doğu Alt (C-E): 8 bin 500 TL

– Doğu Alt (D): 10 bin 000 TL

– Batı Alt (B-F): 9 bin 000 TL

– Batı Alt (C-E): 11 bin TL

– Batı Alt (D): 12 bin 500 TL

– Batı Balkon (B-F): 12 bin 500 TL

– Batı Balkon (C-E): 15 bin 000 TL

– Batı Balkon (D): 18 bin TL