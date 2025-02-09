Kayserispor, Konyaspor’u 3-2 Mağlup Etti

KAYSERİSPOR VE KONYA MAÇINDAN DETAYLAR

Kayserispor ile Konyaspor, Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu’nda oynanan bu çekişmeli mücadelede, ev sahibi takım Kayserispor 3-2’lik skorla galip geldi. Maçta toplam 5 gol atılırken, her iki takım da mücadeleyi yoğun bir tempoda sürdürdü.

KAYSERİSPOR’UN GOLLÜ GALİBİYETİ

Kayserispor’un galibiyeti, Duckens Nazon’un 14 ve 55. dakikada, ayrıca Miguel Cardoso’nun 23. dakikada kaydettiği gollerle aldı. Konyaspor ise Danijel Aleksic’in 45+1’de ve Blaz Kramer’ın 69. dakikada attığı gollerle karşılık verdi. Konyaspor’da Emmanuel Boateng, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla maçtan atıldı.

Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta’nın attığı golle durumu eşitlemeyi düşündü. Ancak VAR incelemesi sonucunda yaklaşık 5 dakikada gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu durum, Konyaspor’un eşitliği sağlama çabasını sekteye uğrattı.

KAYSERİSPOR’UN YENİ YILDAN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuç, Kayserispor’un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyet olarak kaydedildi. 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, ligdeki puanını 23’e yükseltti. Konyaspor ise deplasmanda kazanamama serisini 4 maça çıkararak 24 puanda kalmış oldu.

SIRADAKİ MAÇLAR VE PROGRAM

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Samsunspor’u ağırlayacak. Her iki takım da gelecek karşılaşmalarda iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.