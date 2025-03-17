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Kayserispor, Ligde 17. Sırada Yer Alıyor

HAFTAYI 17. SIRADA TAMAMLADI

Kayserispor, Süper Lig’in 28. haftasını 17. sırada tamamladı. Süper Lig’de bu hafta oynanan karşılaşmalar sonrasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile mücadele etti ancak karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Bu sonuçla haftayı 17. sırada kapayan Kayserispor, ligde oynadığı 26 maçta toplam 27 puan topladı.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKAMADI

Gaziantep FK deplasmanında yaşanan mağlubiyet, Kayserispor’un küme düşme hattından çıkmasına engel oldu. Ligde, Sivasspor’dan sonra küme düşme hattındaki ikinci takım konumundaki sarı kırmızılı ekip, milli maçlardan sonraki 29. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

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