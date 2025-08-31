Kayserispor’lu Lszl Bénes İlk Golünü Attı

KAYSERİSPOR’DAN BÉNES’İN GALİBİYET GOLÜ

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un Slovak futbolcusu László Bénes, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Süper Lig’in 4. haftasında sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla tamamladı.

MAÇTAKİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Kocaelispor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan László Bénes, maçın sonlarına doğru, 90. dakikada bir köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Bénes’in Kayserispor formasıyla çıktığı 3. maçındaki ilk golü oldu. Attığı gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Bénes, maalesef 3 puanı getiremedi.

BAŞARILI PERFORMANSIYLA TAKDİR TOPLADI

Kayserispor’un genç oyuncusu, özellikle bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kocaelispor’a attığı gol ile hem takımına önemli bir katkı sağladı hem de futbolseverlerden tam not aldı. Bénes, ortaya koyduğu futbol ile Kayserispor’un umutlarını artırıyor.