Kayserispor, Maçta 1 Puan Aldı

PERFORMANS VE ALKIŞLAR

Kayserispor yeni sezona olumlu bir başlangıç yaparak ilk maçında sergilediği performans ile büyük beğeni topladı. Sarı kırmızılı ekip, berabere biten maçın ardından puanını hanesine yazdırmayı başardı. Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile olan maçında sergilediği performans ve kazandığı puan, takımın ileriye yönelik potansiyelini gösterdi.

GÜÇLÜ OYUNCU PERFORMANSLARI

Yeni bir takım olmasına rağmen Kayserispor, oyuncularının sahadaki uyumunu hızlıca sağlayarak dikkat çekti. Defans ve forvet hattındaki futbolcuların gösterdikleri performans, taraftarlar tarafından alkışlandı. Takımın önemli futbolcularından Miguel Cardoso, sergilediği oyun ve attığı gol ile bu sezon da takımın en etkili isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

Kayserispor, ligin üçüncü haftasında evinde son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak. Bu maça çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, aldığı iyi sonuçlarla moralle hazırlık yapıyor.