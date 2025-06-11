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Kayserispor, Markus Gisdol İle Anlaştı

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü ile anlaştı. Kayserispor, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Markus Gisdol! Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde ifadeler yer aldı.

2023-2024 sezonunda Süper Lig ekibi Samsunspor’u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, Kırmızı-beyazlılar ile 33 maça çıktı. Bu süreçte 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 1.45 puan ortalaması yakaladı.

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