Kayserispor Mücadeleyle Lig’de Kaldı

BAŞKANIN GELECEK UMUTLARI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Onvo Antalyaspor’u evinde 3-1 mağlup eden Bellona Kayserispor’un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, takımın ligde kalmayı büyük bir mücadele örneği göstererek başardığını dile getirdi. Maç sonrası RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Açıkalın, Kayserispor’un azimle büyük bir mücadele sergilediğini ifade etti. Galibiyeti taraftarlara adadığını belirten Açıkalın, “Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır.” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Açıkalın, galibiyeti taraftarlarına ithaf ederek, onların fedakarca desteklerinin altını çizdi. “Taraftarlarımız cefakar, vefakar şekilde, yağmurda, çamurda, soğukta her zaman takımı destekledi. Her çağrıma kulak verdiler, stadı doldurdular.” diyerek, tüm taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Bu süreçte Kayserispor’un Türkiye’de örnek bir takım haline geldiğini de belirtti.

Başkan Açıkalın, Kayserispor’un hak ettiği yerlere ulaşacağına inandığını belirtti. “Kayserispor mücadelenin, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var.” açıklamasında bulundu. Belirli bir kesimin takımı küçümsemesine rağmen, alınan galibiyetin büyük bir cevap niteliği taşıdığını söyledi. “Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın inşallah. Herkesi kulübe davet ediyorum.” diyerek, kulübün açık kapılarla herkese hitap ettiğini vurguladı. Mevcut ve önceki yöneticilerin de emeklerinin önemini vurgulayan Açıkalın, “Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.