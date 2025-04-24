Kayserispor, Rizespor’u Yenmek İstiyor

GAZİ İLE GALİBİYET HEDEFİ

Süper Lig’de Rizespor ile sahasında karşılaşacak olan Kayserispor, taraftarının desteğiyle bir galibiyet daha almak istiyor. Son dönemdeki performansıyla sahasında rakiplerine puan vermeyen Kayserispor, 33. haftada oynayacağı Rizespor maçını kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor ve 3 puanı almayı amaçlıyor.

MAÇ DETAYLARI

Kayserispor ile Rizespor arasındaki Süper Lig maçı 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlaması için saat 19:00 olarak belirlendi. Kayserispor, son olarak sahasında oynadığı 6 maçta kaybetmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Bu karşılaşmalardan aldığı sonuçlar şu şekilde: Kayserispor-Trabzonspor: 0-0, Kayserispor-Konyaspor: 3-2, Kayserispor-Göztepe: 1-0, Kayserispor-Başakşehir: 3-1, Kayserispor-Hatayspor: 5-0, Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0.