Kayserispor, Süper Lig’de 13. Sırada

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunu 13. sırada bitirdi. Sarı kırmızılı ekip, toplamda 38 haftada 45 puan topladı. Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdiği için, Kayserispor’un sezon performansı merak ediliyor. Ligin ilk yarısında beklenenin altında düzeyde bir performans sergileyen takım, ikinci yarıda gösterdiği gayretle belirlediği hedefe ulaşmayı başardı. 38 hafta süresince 36 maça çıkan Kayserispor, 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Küme düşme hattının üzerinde kalarak sezonu 13. sırada tamamlayan sarı kırmızılı ekip, bir sonraki sezonda da Süper Lig’de mücadelesine devam edecek.

SEZON PERFORMANSI VE MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor, sezon boyunca 8 kez sahasında galip gelirken, deplasmanda 3 kez zafer elde etti. Ayrıca, sahasında 5 kez ve deplasmanda 7 kez beraberlik yaşadı. Ancak, 5 kez sahasında ve 8 kez de deplasmanda olmak üzere toplam 13 kez sahadan puansız ayrıldı. Kayserispor’un 2024-2025 sezonunda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

– Kayserispor-Sivasspor (1-2, 2-5)

– Konyaspor-Kayserispor (0-0, 2-3)

– Kayserispor-Eyüpspor (2-2, 1-1)

– Trabzonspor-Kayserispor (2-2, 0-0)

– Göztepe-Kayserispor (3-0, 0-1)

– Kayserispor-Beşiktaş (0-3, 0-2)

– Başakşehir-Kayserispor (1-1, 1-3)

– Kayserispor-Gaziantep FK (2-2, 0-1)

– Hatayspor-Kayserispor (0-1, 0-5)

– Kayserispor-Adana DS (0-0, 0-2)

– Kasımpaşa-Kayserispor (1-2, 0-1)

– Kayserispor-Fenerbahçe (2-6, 3-3)

– Ç.Rizespor-Kayserispor (3-0, 0-1)

– Kayserispor-Alanyaspor (2-0, 1-1)

– Antalyaspor-Kayserispor (2-0, 1-3)

– Kayserispor-Galatasaray (1-5, 0-3)

– Bodrumspor-Kayserispor (1-1, 1-1)

– Kayserispor-Samsunspor (0-1, 1-2)

Kayserispor’un performansı, gelecek sezon için daha iyi bir mücadele ve hedefler doğrultusunda umut verici görünmekte.