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Kayserispor, Süper Lig’de Başarı Gösteriyor

ÇIKISINI SÜRDÜREN KAYSERİSPOR

Kayserispor, ligdeki ikinci yarı performansını devam ettiriyor. Son karşılaşmasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan takım 41 puana ulaştı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, sezonun ilk yarısında 16 puanla düşme hattında yer alıyordu, ancak ikinci yarıda gösterdiği olumlu tablo ile dikkat çekiyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ETKİSİ

Teknik Direktör Sergej Jakirovic’in yönetiminde Kayserispor, çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte, 25 puanı hanesine yazdırarak kümede kalma mücadelesinde önemli adımlar attı. Sarı kırmızılı ekip, Konyaspor, Göztepe, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor ile yaptığı maçlardan galip ayrıldı.

DEPLASMAN ZORLUKLARI

Kayserispor, bu 13 maçlık süreçte yalnızca deplasmanda oynadığı Beşiktaş ve Gaziantepspor karşılaşmalarından puan alamadı. Elde ettikleri bu başarı, takımın sezonun geleceği açısından umut verici bir durum oluşturuyor.

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