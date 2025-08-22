Haberler

Kayserispor Taraftarla Buluştu Etkinliği

TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULAR TARAFTARLA BULUŞTU

Kayserispor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, yeni transferler Joao Mendes, Aaron Opoku, Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak, taraftarlarla bir araya geldi. Bu etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayserispor Store önünde gerçekleştirildi.

KATILIMCILARIN YER ALDIĞI ETKİNLİK

Etkinliğe, Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ve Store Sorumlusu Sami Delikan da katıldı. Teknik Direktör Gisdol ve futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı ve bolca fotoğraf çektirdi. Organizasyon yaklaşık iki saat boyunca devam etti.

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Danilos Pizza takımı, el değiştirdi. Geçen yıl lige katılan takımın yeni sahibi belirlendi.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik telleriyle başlayan yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halkın katkısıyla söndürüldü.

