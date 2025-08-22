Kayserispor Taraftarla Buluştu Etkinliği

TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULAR TARAFTARLA BULUŞTU

Kayserispor’un Teknik Direktörü Markus Gisdol, yeni transferler Joao Mendes, Aaron Opoku, Dorukhan Toköz ve Burak Kapacak, taraftarlarla bir araya geldi. Bu etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayserispor Store önünde gerçekleştirildi.

KATILIMCILARIN YER ALDIĞI ETKİNLİK

Etkinliğe, Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ve Store Sorumlusu Sami Delikan da katıldı. Teknik Direktör Gisdol ve futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı ve bolca fotoğraf çektirdi. Organizasyon yaklaşık iki saat boyunca devam etti.