Kayserispor Taraftarları Yürüyüş Düzenledi

KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN YÜRÜYÜŞ KORTEJİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son şampiyon Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi taraftarları tarafından düzenlenen bir yürüyüş korteji ile heyecan yarattı. Bugün saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada, son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor, taraftarlarıyla birlikte coşkulu bir destek gösterisi gerçekleştirdi.

Taraftarlar, Merkez Melikgazi ilçesindeki Alparslan Parkı’nda toplanarak, Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyesi olarak Sivas Caddesi boyunca yürümeye başladı. Meşaleler ve sloganlarla donatılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Geçen vatandaşlar, Kayserispor taraftarına alkış ve korna sesleriyle destek verdi. Yürüyüşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.