Kayserispor Teknik Direktörü Maç Zor Dedi

ALANYASPOR MAÇI ANALİZİ

Kayserispor Teknik Direktörü Sergey Jakirovic, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. “Bugünkü maç hakikaten çok zor bir maçtı. Onlar da baskı kurmaya çalıştılar ama biz kalemizi iyi savunduk” diyerek, alınan 1 puanın önemine değindi. Süper Lig’in 34. haftasında oynanan mücadelede Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇIN İLK YARISININ DEĞERLENDİRMESİ

Basın toplantısında yapılan açıklamalarda Jakirovic, “Özellikle ilk yarıda iyi değildik diyebilirim. Toplu ve topsuz oyunda yeterince iyi değildik ve sonrasında kendi kalemize attığımız golle ilk yarı böyle bitti” ifadelerini kullandı. İlk yarıda yaşanan zorluklar sonrası, Jakirovic’in ikinci yarıda bir sistem değişikliği yaptığı belirtiliyor.

“İkinci yarı başlangıcında bir sistem değişikliğine gittik. Bunun akabinde de ikinci yarının başında Ramazan’la çok güzel bir gol attık” diyerek, oyun anlayışındaki değişimin etkisine dikkat çekti. Alanyaspor’un ikinci yarıda daha fazla baskı kurma çabası olduğunu belirten Jakirovic, bu süreçte savunmalarının etkili olduğunu söyledi.

SONUÇ VE GELECEK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Jakirovic, “Sonuçta buradan bugün beraberlikle ayrılıyoruz ve bu aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum” diyerek değerlendirmelerini tamamladı. Geçişlerde yakalanan şansları daha iyi değerlendirebileceklerini de vurguladı. Kayserispor, bu beraberlikle ligdeki yoluna devam ediyor.