Kayserispor U19 48 Puanla Tamamladı

U19 ELİT A LİGİ’NDE SEZON TAMAMLANDI

U19 Elit A Ligindeki normal sezon karşılaşmaları sona erdi. Kayserispor’un U19 takımı da sezonu 48 puanla kapatmayı başardı. 2024-2025 futbol sezonu boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kayserispor, toplamda 38 hafta süren U19 Liginde 48 puan topladı.

BEŞİKTAŞ İLE BERABERE KALDILAR

Lig sezonunun son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 4-4 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla sezonu 48 puanla 13. sırada tamamladı. Genel olarak 38 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Kayserispor, rakip filelere 47 gol atmayı başardı ancak kalesinde 56 gol gördü. Sonuç olarak, sezonu -9 averajla kapatmış oldu.