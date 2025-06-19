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KAYSERİSPOR’un Başkanı N. Açıkalın; transfer görüşmeleri sürüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın, transfer çalışmaları çerçevesinde hem yerli hem de yabancı bazı oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonu için transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek amacıyla çalışmalarına hız verdi.

YENİ YAPILANMA SÜRECİ

Başkan Nurettin Açıkalın, yeni sezon öncesi takımın yeniden yapılandırılması sürecinde olduklarını belirtti. Açıkalın, “Teknik direktörümüz Markus Gisdol ile yeni bir yapılanma sürecine girecek olan takımımız için transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadromuzu güçlendirme adına yerli ve yabancı birçok futbolcu ile görüşüyoruz. Kadro kalitemizi yükseltmek ve Süper Lig’de daha başarılı bir Kayserispor’u taraftarlarımıza izletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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