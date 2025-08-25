Kayserispor’un Başkanından Açıklama Geldi

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Kayserispor’un başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Kayserispor’un layık olduğu şekilde şehrimizi temsil etmesini sağlayacağız” dedi. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, evinde Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, “Dostça biten bir karşılaşma sonrasında her iki takımın da oyuncularını ve teknik heyetini kutluyorum. Galatasaray’ı da kazanmış olduğu puandan dolayı tebrik ediyorum. Bu, evimizde oynadığımız ilk maçımızdı. Daha iyi bir sonuç almak isterdik. Galatasaray’ın gücü ortada. Bizim de eksik olduğumuz taraflar vardı. Bunları görmemiz gerekiyor. Takımız bir bütün olarak oynamayı başardı ama son vuruşlarda, özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. Bu yönde olan eksiklerimizin biz yönetim olarak farkındayız. Çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİĞE DEĞİNME

Maçın bitimine yakın kaleci Bilal Bayazit ile Kayserispor taraftarı arasında çıkan gerginlik hakkında bir soruya Açıkalın, “Bilal ile henüz konuşmadım. Bu olay, sıcağı sıcağına meydana geldi. Oyunun gerginliğinde böyle durumlar olabiliyor. Olmaması gerekir. Hem oyuncularımızın hem de taraftarlarımızın sakin kalması gerekiyor. Bilal takımımız için önemli bir oyuncu. Onu kaybetmeden, taraftarlarımızı da üzmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.

BİLET FİYATLARI VE TARAFTAR DESTEĞİ

Maç biletlerinin yüksek fiyatlarıyla ilgili tartışmalara da değinen Açıkalın, “Stadımız doluydu. Yüksek bir doluluk oranına sahiptik. Biz, zaten hemşehrilerimizden destek anlamında böyle bir bilet fiyatı belirledik. Statta maçı izleyen sadece bin 600 misafirimiz vardı. Diğer tüm taraftarlarımız Kayserili hemşehrilerimizdi. Onlar da takımlarına sahip çıktı. Gerekli çağrımıza kulak verdiler ve tribünleri doldurdular” dedi.