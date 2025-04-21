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Kayserispor’un Duckens Nazon’u Gol Attı

DUCKENS NAZON 7. GOLÜNÜ ATTI

Kayserispor’un forvet oyuncusu Duckens Nazon, Süper Lig’deki 7. golünü attı. Sarı kırmızılı ekibin Haiti asıllı oyuncusu, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada topu ağlarla buluşturarak önemli bir katkı sağladı. Maça ilk 11’de başlayan Nazon, karşılaşmanın 49. dakikasında topu filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti ve bu golle büyük bir mutluluk yaşadı.

Nazon’UN GOL SEVİNCİ

Bu sezon, Duckens Nazon, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşadı. Nazon’un performansı, Kayserispor’un ligdeki hedeflerine katkıda bulunuyor.

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