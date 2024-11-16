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Spor

Kayserispor’un İlk İç Saha Hedefi FENERBAHÇE!

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MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip, geride kalan 5 iç saha maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış durumda. Sarı-kırmızılılar, taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe karşısında galip gelerek 3 puan kazanmayı amaçlıyor.

KOÇLUK DENEYİMİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Kayserispor Teknik direktörü Sinan Kaloğlu, evinde oynadığı 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldığını belirtiyor. Kaloğlu, Fenerbahçe maçında taraftar desteğinin önemli olduğunu vurguluyor. Kendisi, galip geleceklerine ve ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerine dair inancını ifade ediyor. Kayserispor, 23 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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