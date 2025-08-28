Kayserispor’un Kalecisi Bilal Bayazıt, Birlik Günü Dedi

BİLAL BAYAZIT’TAN BİRLİK MESAJI

Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayazıt, son dönemde yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in önemli ekiplerinden birisi olan Kayserispor’un başarılı kalecisi, özellikle Galatasaray maçında yaşanan tepkiler sonrasında sessizliğini endişesiz bir şekilde bozmaya karar verdi.

YANLIŞ ANLAŞILMALAR GİDERİLDİ

Bilal Bayazıt, yaptığı açıklamada, “Çocukluğumdan beri taraftarı olduğum ve şanlı formasını terlettiğim memleketimin takımı olan sevgili Kayserispor ailem; Dün olduğu gibi bugün ve yarın da takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yanlış anlaşılmaların giderildiğini, asla taraftarlarımıza karşı bir art niyetim olamayacağını vurgulayarak; Kayserispor olarak, omuz omuza, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Gün birlik günü” diye belirtti.

Bayazıt, bu sözleriyle takıma olan bağlılığını ve taraftarlarıyla dayanışma içinde olma arzusunu bir kez daha vurgulamış oldu.