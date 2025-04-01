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Kayserispor’un Süper Lig’de Kalan Maçları

GEÇMİŞ PERFORMANS VE HEDEFLER

Kayserispor, sezonun sonuna yaklaşırken 9 müsabakaya çıkacak. Bu maçların 4’ü iç sahada oynanacakken, 5’i deplasmanda gerçekleşecek. Süper Lig’deki yerini korumak isteyen sarı kırmızılı ekip, yeterli puanı toplayarak gelecek sezon da bu ligde mücadele etmeyi hedefliyor. Geride kalan 29 haftada 30 puan toplayan Kayserispor, kalan maçlarda başarılı sonuçlar alarak amacına ulaşmayı planlıyor.

DEPLASMAN VE İÇ SAHA MAÇ PROGRAMI

Kayserispor’un önündeki müsabakalarda Adana Demirspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ayrıca, Kasımpaşa, Rizespor, Antalyaspor ve Bodrumspor ile kendi sahasında mücadele edecek. Bu maçlar, ekibin ligde kalma hedefini gerçekleştirme yolunda büyük önem taşıyor.

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