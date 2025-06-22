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Kayserispor’un Yeni Teknik Direktörü Gisdol

TEKNİK DİREKTÖR MARKUS GISDOL HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, havalimanında çiçeklerle karşılandı. Sarı kırmızılı kulüp, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdıktan sonra Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 senelik bir sözleşme imzaladı. Gisdol, havayolu ile Kayseri’ye geldi ve burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

HAYAL KIRIKLIĞINDAN MEMNUNİYET

Havalimanında Gisdol’u bekleyen taraftarlar, tezahüratlarla onu karşıladı. Gisdol, havalimanı çıkışında Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın ve Kulüp Müdürü Kemal Onur Köroğlu ile birlikte bulundu. Gisdol, karşılamayla ilgili “Çok sıcak bir karşılama, çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğim kadar güzel bir karşılamaydı. Teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir çalışma süreci geçireceğiz” diyerek duygularını ifade etti.

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