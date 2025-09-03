Haberler

Kayserispor'un Yeni Transferi Bennasser Geldi

YOUSSEF AIT BENNASSER KAYSERİ'YE GELDİ

Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile anlaştı ve Bennasser, Kayseri’ye ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, daha önce Samsunspor forması giymiş olan 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.

BENNASSER'İN MUTLULUĞU GÖZLERDEN KAÇMADI

Youssef Ait Bennasser, sarı-kırmızı atkısıyla objektiflere poz verirken oldukça mutlu bir görüntü sergiledi. Kayserispor’un bu yeni transferinin, takıma katılmasıyla birlikte önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu ve 62 gram metamfetamin bulundu.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Yazgan Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'daki Kral Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi görevine resmen başladı. Törende büyükelçilik ekibiyle fotoğraf çektirdi.

