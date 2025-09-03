Kayserispor’un Yeni Transferi Bennasser Geldi

YOUSSEF AIT BENNASSER KAYSERİ’YE GELDİ

Kayserispor, Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile anlaştı ve Bennasser, Kayseri’ye ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi, daha önce Samsunspor forması giymiş olan 29 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.

BENNASSER’İN MUTLULUĞU GÖZLERDEN KAÇMADI

Youssef Ait Bennasser, sarı-kırmızı atkısıyla objektiflere poz verirken oldukça mutlu bir görüntü sergiledi. Kayserispor’un bu yeni transferinin, takıma katılmasıyla birlikte önemli katkılar sağlaması bekleniyor.