Kayserispor Ve Başakşehir Tarihi Maçlar

Kayserispor ile Başakşehir, Süper Lig tarihindeki 32. karşılaşmalarına çıkacak. Süper Lig’in 27. haftasında, bu iki takım sahada üstünlük sağlamak amacıyla mücadele edecek. Daha önce 31 kez karşılaşan ekiplerden Kayserispor, 10 galibiyet alırken, Başakşehir 13 kez kazandı. Aralarında 8 maçta berabere sonuçlandı. Kayserispor 26 gol atmayı başardı, Başakşehir ise 34 gol ile yanıt verdi. Kayseri’de oynanan 15 müsabakada ise Kayserispor 6 galibiyet elde ederken, Başakşehir 5 kez kazandı. 4 maçta eşitlik sağlandı. Bu karşılaşmalarda Kayserispor 15 gol atarken, Başakşehir 14 golle karşılık verdi.

MAÇLARIN DETAYLARI

İki takım arasındaki daha önceki maçların sonuçları şu şekilde:

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2020/2021 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2021/2022 Başakşehir-Kayserispor 0-1

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2022/2023 Başakşehir-Kayserispor 2-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2023/2024 Kayserispor-Başakşehir 0-0

2023/2024 Başakşehir-Kayserispor 2-3

2024/2025 Başakşehir-Kayserispor 1-1