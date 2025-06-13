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Kayserispor Yeni Sezonda Başarıya Ulaşacak

YENİ SEZON HEDEFİ

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın, yeni sezonda başarılı bir dönem geçireceklerine olan inancını dile getirdi. Boşnak Teknik Adam Jakirovic ile elde edilen ivmenin, yeni sezonda Markus Gisdol ile devam edeceğini düşündüğünü belirten Akın; “Jakirovic hoca yurt dışında çalışmak istedi. Biz de anlayışla karşıladık. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz, yolu açık olsun.” ifadelerini kullandı.

BAŞARI GRAFİĞİ

Akın, “Markus Gisdol ile başarı grafiğimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Markus hoca projemize inandı. Hep birlikte Kayserispor’u daha yukarıya taşıyacağız.” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi, bu yıl sadece ligde kalmanın ötesinde, daha başarılı bir sezon geçirmek amacıyla çalışacaklarını vurguladı.

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