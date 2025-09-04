Haberler

Kayserispor, Youssef Ait Bennasser’i Kattı

YENİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Kayserispor, Fas asıllı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kulüp, bu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Youssef Ait Bennasser ile Kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” şeklindeki ifadeleri kullandı.

BAŞARI DİLEKLERİ

Ait Bennasser’in takıma katılmasıyla birlikte, Kayserispor’un orta saha performansını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Kulüp, yeni transferine başarılar dilerken, taraftarların da bu birleşmeden memnun kalması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

