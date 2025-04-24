Kayserspor, Fenerbahçe’yle 3-3 Beraberlik Aldı

Kayserispor, Fenerbahçe ile olan mücadelesinde uzun bir aradan sonra puan almayı başardı. Süper Lig’de kalıcı olma hesapları yapan takım, geride kalan hafta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı alırken, rakibinden 6 maç sonra puan kazandı. Önceki karşılaşmalarda, hem ev sahibi hem de deplasmanda oynanan maçlarda puan veya puanlar elde edemeyen Kayserispor, ligin ilk yarısında evinde 6-2’lik bir mağlubiyet yaşamıştı. Ancak, son oynanan karşılaşmada bu sefer kaybetmedi. Kadıköy’de yapılan maçta 3-3 eşitlikle takım, son olarak 2021-2022 sezonunda İstanbul’daki karşılaşmada 2-2 berabere kalarak puan almıştı.

SON 4 SEZONDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında son dört sezonda oynanan maç sonuçları şöyle sıralanıyor: 2024/2025 sezonunda Fenerbahçe-Kayserispor 3-3, Kayserispor-Fenerbahçe 2-6; 2023/2024 sezonunda Fenerbahçe-Kayserispor 3-0, Kayserispor-Fenerbahçe 3-4; 2022/2023 sezonunda Kayserispor-Fenerbahçe 1-2, Fenerbahçe-Kayserispor 2-0; 2021/2022 sezonunda Kayserispor-Fenerbahçe 0-4 ve Fenerbahçe-Kayserispor 2-2.