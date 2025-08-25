Kayserspor’un Teknik Direktörü Gisdol, Takıma Zaman Gerek Dedi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRME

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Takım halinde çalışmaya ve zaman geçirmeye ihtiyacımız var” dedi. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, kendi sahasında Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, “4-0 kulağa ağır geliyor. Galatasaray’da bugün daha iyi olan taraftı. Ancak maça geri dönüp, detaylara baktığımızda ilk golü yemeden önce önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Ancak Galatasaray gibi takımlar iyi konsantre olmadığınızda tek bir şansta bile golü bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARI MÜCADELESİ

Gisdol, ikinci yarıda geri dönmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele ettiklerini belirterek, “İkinci yarının başlamasından 1 dakika sonra ikinci golü yedik. Sonrasında skoru 2-1 yapmak için önemli fırsatlarımız da oldu ancak ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray seviyesinde değiliz. Tabii ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımımızı geliştirmek adına daha da zamanımız olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR

“Çok iyi oyuncular dahi zamana ihtiyaç duyuyor” diyen Gisdol, “Transferle bu dönemlerde çok önemli şeylerdir. Bazı oyuncularımız bize çok geç katıldılar. Her hafta yeni bir oyuncu gelirken takımı geliştirmek kolay değil. Umut ediyorum en kısa zamanda transferlerimizi bitirmiş olacağız. Çünkü takım halinde çalışmaya ve zaman geçirmeye ihtiyacımız var” diyerek sözlerini sürdürdü. Ayrıca, “Maçın hemen ardından böyle bir durumda konuşmanın iyi olduğunu düşünmüyorum. Ancak hafta içi bu durumla ilgili Bilal’le bir konuşmamız olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.